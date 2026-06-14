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НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1,2 тыс. военных

12:32 11.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 220 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили более 205 военнослужащих, «Запад» — до 220, «Южная» — свыше 120, «Центр» — свыше 310, «Восток» — до 315, «Днепр» — до 50 военнослужащих.

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