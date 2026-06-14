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Собянин: Родниковую улицу свяжут с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе

11:35 11.06.2026

В Москве стартовало строительство дороги между Родниковой улицей и магистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Они будут связаны Проектируемым проездом № 6662 – его планируется реконструировать и продлить. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, там будет ходить городской пассажирский транспорт, появятся светофоры и современные остановки, пешеходные и велосипедные дорожки, наземные переходы и автостоянки.

Кроме того, планируется реконструировать и построить Проектируемые проезды № 6522, 6521 и 635, организовать подъездов к деревне Орлово и СНТ «Западный», а также создать наземную парковку у спорткомплекса «Арктика».

Как отмечает мэра Москвы, работы предполагается завершить в 2028 году. Это позволит улучшить транспортную доступность районов Ново-Переделкино и Солнцево, создать комфортный подъезд к горнолыжному комплексу «Ново-Переделкино» и зданию участков мировых судей. В перспективе остановка будет перенесена ближе к важным социальным и культурным объектам, а также изменена маршрутная сеть.

По словам градоначальника, неподалеку, в районе Солнцево, продолжается выполнение другого проекта, там строят и реконструируют дороги на участке от Волынской до Родниковой улицы. Эти работы планируют закончить уже в нынешнем году.

Выполнение этих двух проектов, как отмечает Собянин, позволит создать прямую связь между трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и Волынской улицей, а также Боровским шоссе.

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