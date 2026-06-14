Число доноров крови с 2020 года по 2025 год увеличилось в РФ на 20% — Скворцова
12:20 11.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число доноров крови за пять лет, начиная с 2020 года, увеличилось на 20%, оно составляет 1,5 млн человек. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
«За период с 2020 по 2025 год общее число доноров увеличилось на 20% и составило 1 миллион 552 тысячи человек. Количество донаций крови и ее компонентов возросло до 3 миллионов 586 тысяч», — сказала она журналистам в ходе донорской акции «Путь донорской крови: от московского центра до полевого госпиталя».
Глава ведомства подчеркнула, что 99% всех российских доноров сдают кровь безвозмездно, это акт милосердия и поддержки своих соотечественников.
По данным на 1 июня 2026 года общее число доноров крови и ее компонентов уже составляет 956 585 человек, заготовлено 1 миллион 43 тысячи литров цельной крови.
При этом заготовка цельной донорской крови увеличилась почти в два раза и к 2025 году достигла 2 миллионов 713 тысяч литров, продемонстрировав рост на 47% с 2020 года. Общий объем заготовки плазмы крови за этот же период увеличился на 37% и сейчас превышает 1 миллион литров.
По словам Скворцовой, стратегические запасы донорской крови и ее компонентов за прошедшие 5 лет увеличены в 2,5 раза. Это, в свою очередь, позволяет оперативно перераспределять ресурсы между гражданскими и силовыми учреждениями.
Комментарии отключены - материал старше 3 дней
Новости
- 18:25 14.06.2026
- Трамп: Произошедшая этим утром атака [Изряиля] на Бейрут не должна была произойти...
- 18:10 14.06.2026
- Американские военные могут разминировать Ормузский пролив за месяц – глава Пентагона
- 17:40 14.06.2026
- Партия Пашиняна по итогам выборов в Армении получила право единолично сформировать правительство
- 14:30 14.06.2026
- Украина эвакуирует предприятия из Краматорска и Дружковки – МО РФ
- 13:15 14.06.2026
- Фараж пообещал в случае прихода к власти выселить всех иностранцев из соцжилья
- 11:45 14.06.2026
- СМИ сообщили о целях визита делегации Катара в Тегеран
- 11:35 14.06.2026
- Огромный участок моря Беллинсгаузена у Западной Антарктиды не замерз, как обычно
- 09:37 14.06.2026
- В Москву пришли дожди, прохлада и снижение ночной температуры воздуха примерно до +9, +13С
- 09:15 14.06.2026
- Почти две с половиной сотни дронов уничтожено над регионами России - Минобороны РФ
- 09:00 14.06.2026
- Президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет
комментарии(0)