Число доноров крови с 2020 года по 2025 год увеличилось в РФ на 20% — Скворцова

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число доноров крови за пять лет, начиная с 2020 года, увеличилось на 20%, оно составляет 1,5 млн человек. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«За период с 2020 по 2025 год общее число доноров увеличилось на 20% и составило 1 миллион 552 тысячи человек. Количество донаций крови и ее компонентов возросло до 3 миллионов 586 тысяч», — сказала она журналистам в ходе донорской акции «Путь донорской крови: от московского центра до полевого госпиталя».

Глава ведомства подчеркнула, что 99% всех российских доноров сдают кровь безвозмездно, это акт милосердия и поддержки своих соотечественников.

По данным на 1 июня 2026 года общее число доноров крови и ее компонентов уже составляет 956 585 человек, заготовлено 1 миллион 43 тысячи литров цельной крови.

При этом заготовка цельной донорской крови увеличилась почти в два раза и к 2025 году достигла 2 миллионов 713 тысяч литров, продемонстрировав рост на 47% с 2020 года. Общий объем заготовки плазмы крови за этот же период увеличился на 37% и сейчас превышает 1 миллион литров.

По словам Скворцовой, стратегические запасы донорской крови и ее компонентов за прошедшие 5 лет увеличены в 2,5 раза. Это, в свою очередь, позволяет оперативно перераспределять ресурсы между гражданскими и силовыми учреждениями.