В Мурманской области началась операция по распутыванию застрявшего в веревках кита

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасательная операция по распутыванию из веревок краснокнижного горбатого кита началась в Мурманской области. В ней задействованы волонтеры, которые занимаются мониторингом и съемкой кита, чтобы отследить его состояние, сообщила ТАСС автор проекта гражданской науки «Киты Териберки» Татьяна Ефремова.

«Спасательная операция уже начата, мониторинг — это важная ее часть. Очень много людей, волонтеров задействовано в отслеживании состояния кита, фото- и видеосъемке, чтобы отследить характер повреждений, наличие новых ран на теле морского животного», — рассказала ТАСС эксперт.

Запутавшегося в веревках горбатого кита со свежими ранами на теле обнаружили у популярного среди туристов села Териберка. Сейчас он обитает у острова Кильдин.

Как сообщил накануне губернатор Мурманской области Андрей Чибис, специалисты фонда «Природа и люди», ученые Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова (ИПЭЭ) РАН и Мурманского арктического университета оценили состояние кита и передали все данные в Росприроднадзор. По его словам, готовится спасательная операция.

Для подобных ситуаций в регионе создали Центр по изучению и сохранению морских млекопитающих, который работает на базе Мурманского арктического университета. Ранее в июне 2024 года спасатели и волонтеры освободили от запутывания в пластиковом мусоре кита Станислава. Операция в море продолжалась восемь дней и успешно завершилась освобождением от пластикового троса 15 июня. В честь этой даты было принято решение отмечать День кита. Впоследствии специалисты выработали правила наблюдения за китами и другими представителями арктической фауны.