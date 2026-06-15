Из РФ в Армению через Азербайджан отправлено почти 500 тонн пшеницы
15:32 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия экспортировала в Армению транзитом через Азербайджан очередную партию пшеницы. Об этом сообщило государственное информационное агентство АзерТАдж.
По его данным, груз включает 490 тонн пшеницы.
На сегодняшний день из РФ в Армению транзитом через Азербайджан экспортировано в общей сложности более 29 тыс. тонн российского зерна, свыше 7 тыс. тонн удобрений, 414 тонн угля-антрацита, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречки.
Азербайджан в конце октября прошлого года снял запрет на транзит через свою территорию грузов для Армении.
НОВОСТИ
- 16:32 15.06.2026
- Власти РФ оперативно решают логистические проблемы по доставке топлива в Крым
- 16:12 15.06.2026
- Каллас призвала разрушать экономику РФ «по кирпичику», признав, что обрушить ее ЕС не смог
- 16:00 15.06.2026
- Пентагон намерен ускорить производство ракет за счет более дешевых вооружений — WSJ
- 15:57 15.06.2026
- Собянин: В столице реставрируют более 300 памятников московской старины
- 15:33 15.06.2026
- Собянин: Количество беспилотных трамваев в Москве до конца года увеличится
- 15:15 15.06.2026
- Россияне стали чаще использовать рассрочку для крупных покупок: средний чек вырос на 50%
- 15:12 15.06.2026
- США вливают огромные средства в ограничение прав украинцев — Скотт Риттер
- 15:00 15.06.2026
- ЕС ввел санкции против генпрокурора РФ Александра Гуцана
- 14:32 15.06.2026
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 265 военнослужащих в зоне СВО
- 14:12 15.06.2026
- У Польши нет планов восстанавливать службу в армии по призыву в ближайшее время — МО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать