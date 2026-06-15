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НОВОСТИ

Из РФ в Армению через Азербайджан отправлено почти 500 тонн пшеницы

15:32 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия экспортировала в Армению транзитом через Азербайджан очередную партию пшеницы. Об этом сообщило государственное информационное агентство АзерТАдж.

По его данным, груз включает 490 тонн пшеницы.

На сегодняшний день из РФ в Армению транзитом через Азербайджан экспортировано в общей сложности более 29 тыс. тонн российского зерна, свыше 7 тыс. тонн удобрений, 414 тонн угля-антрацита, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречки.

Азербайджан в конце октября прошлого года снял запрет на транзит через свою территорию грузов для Армении.

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