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США вливают огромные средства в ограничение прав украинцев — Скотт Риттер

15:12 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенат и Конгресс Соединенных Штатов Америки вливают огромные средства на ограничение прав украинцев, заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер на презентации своей книги «Дорога в ад» в Донецке.

«Если вы будете говорить по-русски на Украине, соответственно, как минимум, на вас косо посмотрят, если вы скажете, что-то про [Владимира] Зеленского, то, скорее всего, вас посадят. А уж если вы будете говорить то, о чем говорят в российских новостях, с вами случится что-то гораздо худшее», — отметил Риттер. По его словам, это говорит о том, что на Украине сейчас нет свободы слова.

«Но это только поверхность. Самое страшное, что это не инициатива украинского государства. Американский сенат и Конгресс вливают огромные средства в то, чтобы поддерживать эту систему — систему запретов, цензуры», — сказал Риттер.

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