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НОВОСТИ

ЕС поставит на саммите G7 вопрос о выделении Киеву еще до 45 млрд евро — ЕК

17:12 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз поставит на саммите Группы семи в Эвиане вопрос о выделении Киеву еще до 45 млрд евро. Об этом заявила на пресс-конференции перед встречей глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Наш „кредит“ в 90 млрд евро покрывает две трети потребностей Украины на 2026 и 2027 год, в отношении еще одной трети мы надеемся на партнеров Украины. Мы будем обсуждать этот вопрос здесь на саммите», — сказала она. Фон дер Ляйен подтвердила, что первый транш от ЕС в 9 млрд евро в рамках «кредита» в 90 млрд евро должен поступить в Киев до конца месяца и что Брюссель «уже приступает к обсуждению того, как Украине пережить следующую зиму».

Еврокомиссия ранее оценила военные потребности Украины на 2026–2027 годы в 135 млрд евро.

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