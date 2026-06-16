ЕС поставит на саммите G7 вопрос о выделении Киеву еще до 45 млрд евро — ЕК
17:12 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз поставит на саммите Группы семи в Эвиане вопрос о выделении Киеву еще до 45 млрд евро. Об этом заявила на пресс-конференции перед встречей глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Наш „кредит“ в 90 млрд евро покрывает две трети потребностей Украины на 2026 и 2027 год, в отношении еще одной трети мы надеемся на партнеров Украины. Мы будем обсуждать этот вопрос здесь на саммите», — сказала она. Фон дер Ляйен подтвердила, что первый транш от ЕС в 9 млрд евро в рамках «кредита» в 90 млрд евро должен поступить в Киев до конца месяца и что Брюссель «уже приступает к обсуждению того, как Украине пережить следующую зиму».
Еврокомиссия ранее оценила военные потребности Украины на 2026–2027 годы в 135 млрд евро.
НОВОСТИ
- 22:40 15.06.2026
- Требования «евротройки» к РФ по урегулированию на Украине неприемлемы — Лукашенко
- 22:00 15.06.2026
- ЕС и Украина официально запустили переговоры о вступлении — Кошта
- 21:20 15.06.2026
- США подготовили меморандум с Ираном и теперь сконцентрируются на Украине — Трамп
- 20:40 15.06.2026
- Либо в Европе найдется «новый Маннергейм», либо ЕС ждет катастрофа, уверен Патрушев
- 20:00 15.06.2026
- РФ победила в арбитраже по правам прибрежного государства в Азовском и Черном морях
- 19:44 15.06.2026
- США и Иран подписали договоренности, Ормузский пролив полностью откроется 19 июня — Трамп
- 18:40 15.06.2026
- В Хакасии при крушении паралета погиб пилот, пассажир в тяжелом состоянии
- 18:00 15.06.2026
- ЕК выделит Франции военный заем на 15 млрд евро — фон дер Ляйен
- 17:32 15.06.2026
- В ЕС никак не могут смириться, что Грузия не ввела против РФ санкции — правящая партия
- 17:00 15.06.2026
- Страны G7 обсудят поставки нефтепродуктов в обход Ормузского пролива — Макрон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать