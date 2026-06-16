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Страны G7 обсудят поставки нефтепродуктов в обход Ормузского пролива — Макрон

17:00 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники саммита Группы семи (G7), который открывается в понедельник в городе Эвиан-ле-Бен на юго-востоке Франции, намерены обсудить строительство инфраструктуры для поставки нефтепродуктов и природного газа в обход Ормузского пролива. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

«В рамках работы, которую мы будем проводить в рамках G7, мы сделаем все возможное, чтобы снизить нашу зависимость от этого пролива», — сказал Макрон. Он напомнил, что до конфликта через эту морскую артерию проходило до четверти от общемирового объема поставок нефти и газа.

В связи с неопределенностью вокруг дальнейшей организации судоходства через Ормузский пролив Макрон заявил о необходимости искать альтернативные маршруты поставок. В качестве примера он привел проект строительства газопровода на территории Ирака, Сирии и Ливана. По его словам, ОАЭ могли бы построить газопровод с выходом на другую сторону пролива, а Саудовская Аравия — на побережье Красного моря. Также он упомянул о возможности строительства газопровода на территории Египта с выходом к Средиземному морю.

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