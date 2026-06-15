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Каллас призвала разрушать экономику РФ «по кирпичику», признав, что обрушить ее ЕС не смог

16:12 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава евродипслужбы Кая Каллас полагает, что санкции ЕС должны «по кирпичику» разрушить российскую экономику, окончательно признав таким образом, что быстро обрушить экономику России Брюссель не смог. Ее заявление распространила пресс-служба Европейской службы внешних действий.

«Кирпичик за кирпичиком ЕС разрушает основы российской военной экономики», — утверждала Каллас, комментируя принятие промежуточного малого пакета санкций против 80 российских силовиков, религиозных и общественных деятелей, а также бизнесменов и компаний энергетического и оборонного секторов.

Это стало серьезным изменением позиции ЕС, который в 2022 году поставил перед собой задачу разорвать «экономику России в клочья», а затем на протяжении 3 лет утверждал, что санкции якобы наносят «тяжелый ущерб России».

ЕС перешел к тактике промежуточных пакетов в конце 2025 года в связи с чрезвычайно затянутой процедурой утверждения так называемых больших санкционных блоков. От больших пакетов Брюссель, впрочем, тоже не отказался — в настоящий момент страны ЕС обсуждают 21-й пакет санкций против РФ.

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