Власти РФ оперативно решают логистические проблемы по доставке топлива в Крым

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти России уделяют особое внимание доставке горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Крым, воссоединенные и приграничные регионы, а логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке. Об этом сообщило Министерство энергетики РФ.

«Особое внимание уделяется доставке ГСМ в Крым, воссоединенные и приграничные регионы. Периодически возникающие логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке», — говорится в сообщении ведомства.

В Минэнерго также отметили, что реализуемые меры направлены на бесперебойное снабжение агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. «Межведомственная координация позволяет повысить предсказуемость поставок и обеспечить стабильное проведение сезонных полевых работ во всех регионах страны», — добавили в министерстве.