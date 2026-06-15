Власти РФ оперативно решают логистические проблемы по доставке топлива в Крым
16:32 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти России уделяют особое внимание доставке горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Крым, воссоединенные и приграничные регионы, а логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке. Об этом сообщило Министерство энергетики РФ.
«Особое внимание уделяется доставке ГСМ в Крым, воссоединенные и приграничные регионы. Периодически возникающие логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке», — говорится в сообщении ведомства.
В Минэнерго также отметили, что реализуемые меры направлены на бесперебойное снабжение агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. «Межведомственная координация позволяет повысить предсказуемость поставок и обеспечить стабильное проведение сезонных полевых работ во всех регионах страны», — добавили в министерстве.
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