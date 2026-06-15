0
0
142
НОВОСТИ

Пентагон намерен ускорить производство ракет за счет более дешевых вооружений — WSJ

16:00 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон намерен нарастить производство ракет и сократить затраты на вооружения за счет разработки более дешевых ракетных систем. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, американские военные используют нестандартные схемы контрактов и поручают оборонным компаниям создавать новые виды вооружений с нуля, чтобы сократить сроки производства на годы и уменьшить стоимость продукции на сотни миллионов долларов. В частности, армия США реализует программу создания контейнерных ракет стоимостью менее $500 тыс. за единицу, а также проект по разработке ракет противовоздушной обороны стоимостью менее $250 тыс.

Как отмечает газета, новые программы не предназначены для быстрой замены существующих высокотехнологичных ракет, таких как перехватчики Patriot стоимостью около $4 млн за единицу. Однако военное руководство рассчитывает уже сейчас создать дополнительные производственные мощности и расширить выбор вооружений на будущее.

The Wall Street Journal подчеркивает, что рост стоимости и сроков производства вооружений остается одной из ключевых проблем американского военно-промышленного комплекса. На этом фоне президент США Дональд Трамп и шеф Пентагона Пит Хегсет в последние месяцы обещали усилить контроль за деятельностью оборонных подрядчиков и их эффективностью.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 15.06.2026
Власти РФ оперативно решают логистические проблемы по доставке топлива в Крым
0
78
16:12 15.06.2026
Каллас призвала разрушать экономику РФ «по кирпичику», признав, что обрушить ее ЕС не смог
0
127
15:57 15.06.2026
Собянин: В столице реставрируют более 300 памятников московской старины
0
134
15:33 15.06.2026
Собянин: Количество беспилотных трамваев в Москве до конца года увеличится
0
186
15:32 15.06.2026
Из РФ в Армению через Азербайджан отправлено почти 500 тонн пшеницы
0
201
15:15 15.06.2026
Россияне стали чаще использовать рассрочку для крупных покупок: средний чек вырос на 50%
0
213
15:12 15.06.2026
США вливают огромные средства в ограничение прав украинцев — Скотт Риттер
0
236
15:00 15.06.2026
ЕС ввел санкции против генпрокурора РФ Александра Гуцана
0
218
14:32 15.06.2026
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 265 военнослужащих в зоне СВО
0
245
14:12 15.06.2026
У Польши нет планов восстанавливать службу в армии по призыву в ближайшее время — МО
0
273

Возврат к списку