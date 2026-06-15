Пентагон намерен ускорить производство ракет за счет более дешевых вооружений — WSJ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон намерен нарастить производство ракет и сократить затраты на вооружения за счет разработки более дешевых ракетных систем. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, американские военные используют нестандартные схемы контрактов и поручают оборонным компаниям создавать новые виды вооружений с нуля, чтобы сократить сроки производства на годы и уменьшить стоимость продукции на сотни миллионов долларов. В частности, армия США реализует программу создания контейнерных ракет стоимостью менее $500 тыс. за единицу, а также проект по разработке ракет противовоздушной обороны стоимостью менее $250 тыс.

Как отмечает газета, новые программы не предназначены для быстрой замены существующих высокотехнологичных ракет, таких как перехватчики Patriot стоимостью около $4 млн за единицу. Однако военное руководство рассчитывает уже сейчас создать дополнительные производственные мощности и расширить выбор вооружений на будущее.

The Wall Street Journal подчеркивает, что рост стоимости и сроков производства вооружений остается одной из ключевых проблем американского военно-промышленного комплекса. На этом фоне президент США Дональд Трамп и шеф Пентагона Пит Хегсет в последние месяцы обещали усилить контроль за деятельностью оборонных подрядчиков и их эффективностью.