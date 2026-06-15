Собянин: Количество беспилотных трамваев в Москве до конца года увеличится

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В Москве сегодня пассажиров перевозят более 600 трамваев нового поколения. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это обеспечивает комфортные поездки пассажирам всех 36 трамвайных маршрутов мегаполиса. По столице курсируют полностью отечественные модели, которые разрабатывались специально для московских улиц. Их производят в Энгельсе Саратовской области, Твери и Санкт-Петербурге.

С 2017 года на линии вышли 464 трехсекционных «Витязей-Москва» и 140 односекционных вагонов «Львенок-Москва». При этом «Львята» и часть «Витязей» (120 трамваев) могут проехать более 4 км без контактной сети. «Благодаря этой инновации, мы смогли открыть два Московских трамвайных диаметра – первые в современной истории маршруты, которые связывают противоположные районы. И при этом – не загромождать лишний раз проводами центральные улицы Москвы», - сообщил Собянин. Важно, что на общем участке маршрутов Т1 и Т2 между станциями метро «Красносельская» и «Тульская» удалось достичь рекордного интервал движения, который составляет около 3 минут, что сопоставимо с интервалами движение поездов метро.

По словам градоначальника, обновление парка завершено, однако модернизация трамвайного движения продолжается. «Самое главное – это, конечно, внедрение беспилотных технологий. Первые четыре беспилотных трамвая уже работают на улицах Москвы. Часть – в тестовом режиме, а часть возят пассажиров от «Щукинской» до района Строгино, - отметил градоначальник. - До конца года число беспилотных вырастет до 15, а к 2030 года беспилотными станут примерно две трети столичного трамвайного парка».