В Счетной палате рассказали «НГ», что произошло с нацпроектом «Демография»

11:15 Источник: НГ-Online

Комментируя изменения, внесенные в паспорт нацпроекта «Демография», в пресс-службе Счетной палаты (СП) пояснили «НГ», что изначально дизайн этого нацпроекта отражал положения майского указа президента от 2018 года. Но оставалась неясной степень влияния прописанных в нем мер на достижение целей нацпроекта, отсутствовали логические доказательства того, что нужен именно этот набор мер.

«Поэтому даже успешное выполнение мероприятий нацпроекта и полное освоение средств не смогло гарантировать достижения всех его показателей, особенно верхнего уровня. На эти риски Счетная палата обратила внимание еще весной 2019 года, на самом старте реализации нацпроекта, и наши оценки подтвердились», – сообщили в СП. Более того, как указали в пресс-службе СП, «в связи с этим исключение с 2021 года из оценки нацпроекта верхнеуровневых демографических показателей согласуется с предложениями Счетной палаты по итогам мониторинга реализации нацпроекта».

«Показатели нацпроекта стали конкретнее и в большей степени соответствуют содержанию мероприятий федеральных проектов (входящих в состав нацпроекта. – «НГ»). Однако это привело к усилению фрагментации нацпроекта на отдельные комплексы мероприятий», – сообщили в Счетной палате. «Согласно последней редакции паспорта нацпроекта, его реализация оказывает влияние на достижение национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» включая такие целевые показатели, как: «Обеспечение устойчивого роста численности населения РФ», «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет», «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%». Однако степень такого влияния в нацпроекте по-прежнему не обозначена», – подчеркнули аудиторы.

Как ранее писала «НГ», один из самых дорогих для бюджета нацпроектов – «Демография» – похоже, имеет все меньше общего и с указами президента, и с демографией. Такой вывод можно сделать из заключения Счетной палаты. Проанализировав исполнение бюджета Минтрудом, СП сообщила, что необходимо проработать вопрос о возвращении в нацпроект «Демография» изъятых из него показателей, характеризующих рождаемость, смертность и продолжительность жизни, а также о включении в него показателя миграции.

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