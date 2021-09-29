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РФ не хотела бы, чтобы Украина использовала турецкое вооружение в Донбассе - Песков

14:00 29.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает важной тему военно-технического сотрудничества Украины и Турции, поскольку не хотела бы, чтобы турецкое вооружение использовалось для нанесения ударов по ДНР и ЛНР. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Безусловно, [эта тема] важна. Вы знаете, что Украина - страна, которая имеет внутренние конфликты на Юго-Востоке. Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов по собственным гражданам Украины", - сказал представитель Кремля.

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