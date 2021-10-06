Меркель заявила, что РФ выполняет все контракты на поставку энергоносителей - Reuters
16:12 06.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу. Об этом в среду сообщило агентство Рейтер.
"Насколько мы знаем, Россия выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа", - приводит агентство слова Меркель.
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