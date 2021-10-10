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Париж считают грязным городом более 80% жителей - опрос

11:20 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство парижан - 84% - считают, что столица страны является грязным городом. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье еженедельной газетой "Журналь дю диманш" результаты опроса, проведенного Французским институтом изучения общественного мнения (IFOP). Опрос был заказан общественной ассоциацией Union parisienne ("Юньон паризьен", "Парижский союз"), которая борется за обеспечение большей чистоты на улицах французской столицы.

Обработка полученных данных показала, что особенно недовольны ситуацией жители кварталов Парижа, где в основном проживают люди с низким достатком. Это северный 18-й округ и северо-восточные 19-й и 20-й округа. Там 90% жителей считают, что город является грязным. Показатель для богатых западных кварталов Парижа составляет 74%.

Сравнение с данными проводившихся ранее опросов показало, что в 1991 году при мэре Жаке Шираке недовольство состоянием города выражали значительно меньше людей - 53%. Однако почти полвека назад, в 1974 году, показатель составлял 82%.

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