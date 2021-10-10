Париж считают грязным городом более 80% жителей - опрос
11:20 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обработка полученных данных показала, что особенно недовольны ситуацией жители кварталов Парижа, где в основном проживают люди с низким достатком. Это северный 18-й округ и северо-восточные 19-й и 20-й округа. Там 90% жителей считают, что город является грязным. Показатель для богатых западных кварталов Парижа составляет 74%.
Сравнение с данными проводившихся ранее опросов показало, что в 1991 году при мэре Жаке Шираке недовольство состоянием города выражали значительно меньше людей - 53%. Однако почти полвека назад, в 1974 году, показатель составлял 82%.
НОВОСТИ
- 11:10 10.10.2021
- По делу о нелегальном сбыте алкоголя в Оренбургской области задержан десятый фигурант
- 10:20 10.10.2021
- При падении самолета L-410 в Татарстане пострадали три человека
- 10:10 10.10.2021
- На досрочных парламентских выборах в Ираке одним из первых проголосовал премьер
- 09:30 10.10.2021
- При Байдене США вынуждены просить нефть у России и ОПЕК - Трамп
- 09:20 10.10.2021
- К 30-летию апостольской администратуры Москвы Папа Франциск призвал христиан к единству
- 09:10 10.10.2021
- В возрасте 85 лет умер Абдул Кадир Хан, руководитель пакистанской ядерной программы
- 21:00 09.10.2021
- Канцлер Австрии покидает пост из-за коррупционного скандала
- 20:30 09.10.2021
- Полиция в Риме применила водометы против протестующих против ковид-сертификатов
- 20:00 09.10.2021
- Потепление может ускорить появление потенциально опасных для человека вирусов
- 19:30 09.10.2021
- В Пермском крае проведут проверку из-за окрашивания рек в зеленый цвет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать