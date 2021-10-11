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В Подмосковье растет уровень безопасности на дорогах

18:45 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

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Фото Антона Чернова
Повышение уровня безопасности на автотрассах – одна из ключевых задач президентского проекта «Безопасные качественные дороги». За последние 5 лет на 10 наиболее аварийных региональных автодорогах Подмосковья удалось сократить число ДТП на 40%, погибших - на 57%. Об этом начальник полиции – начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов сообщил на совещании по видеоконференцсвязи, которое провел губернатор Андрей Воробьёв с руководящим составом правительства Московской области и главами территорий.

«Сегодня мы с начальником ГУ МВД России по Московской области Виктором Кузьмичем Пауковым и генералом Виктором Владимировичем Кузнецовым вручили новую технику сотрудникам ГИБДД. Это одно из слагаемых, которое позволяет нам каждый год снижать смертность, травмы на дорогах. Мы ведем эту большую работу совместно, и она дает результат. Безусловно, нам помогают врачи, мы активно пользуемся авиацией, для того чтобы в особо тяжелых случаях оказывать помощь, – сказал губернатор на заседании. – На прошлой неделе наш президент уделил внимание теме безопасности на дорогах, а в Московской области их больше и интенсивность выше, чем в других регионах. Поэтому работа здесь большая, и успех может быть, если мы действуем командно и сообща. Когда есть вовлеченность и отраслевиков, и глав муниципалитетов, и наших уважаемых жителей».

Андрей Воробьёв передал 19 патрульных мотоциклов в спецбатальон ДПС, который базируется в Видном. Новая техника поможет не только вести контроль за мотонарушителями, которых зачастую трудно догнать на машине, но и, минуя пробки, быстрее приезжать на место ДТП. Это новые 2-цилиндровые мотоциклы марки BMW со специальной комплектацией для оперативных служб.

«Они имеют мощность 136 лошадиных сил, развивают скорость свыше 200 км/ч, – сказал Виктор Кузнецов. – В следующем году у нас уже больше 150 мотоциклов выйдут контролировать дорожную обстановку на территории Московской области. Уверен, что это позволит снизить дорожную аварийность на дорогах».

В Подмосковье регулярно пополняют мотопарк ГИБДД – с 2017 года закуплено почти 60 мотоциклов. Службу на «железных конях» несут свыше 100 сотрудников. Благодаря мерам профилактики число ДТП с участием мототранспорта снизилось практически на треть.

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