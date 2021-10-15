Круглогодичная навигация по Севморпути начнется в 2023-2024 годах - Чекунков
16:32 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Круглогодичный транспортный коридор на основе Севморпути заработает в 2023-2024 годах, сообщил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на полях III Евразийского женского форума.
"Северный морской путь по сути "сшивает" российский север. Стратегической задачей является создание на базе Северного морского пути глобального транспортного коридора. Новым этапом в запуске СМП станет запуск в 2022 году регулярных перевозок, а в 2023-2024 году начнется круглогодичная навигация в высоких широтах", - отметил он.
НОВОСТИ
- 17:40 15.10.2021
- Британский парламентарий умер после получения ножевых ранений на встрече с избирателями
- 17:12 15.10.2021
- ЛНР заявила, что прекращает контакты с Киевом в СЦКК до возвращения похищенного офицера
- 17:00 15.10.2021
- Максимальный срок предоставления результатов тестов на коронавирус сокращен до 24 часов
- 16:12 15.10.2021
- Сокамерницы напали на врача, проходящего по делу о смерти младенца, в СИЗО Москвы - защита
- 16:03 15.10.2021
- СберБанк запустил сервис видеоконсультаций на русском жестовом языке
- 16:00 15.10.2021
- Депутат британского парламента получил ножевые ранения на встрече с избирателями
- 15:32 15.10.2021
- Трудовым мигрантам в РФ нужно "как минимум знать русский язык", считает Путин
- 15:15 15.10.2021
- Сбер: в приоритете — финансирование зеленой трансформации
- 15:12 15.10.2021
- МКС теряла ориентацию, сейчас она восстановлена, угрозы экипажу нет - РКК "Энергия"
- 15:00 15.10.2021
- Доля безналичных платежей в России достигла 75% - первый зампред ЦБ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать