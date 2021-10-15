Круглогодичная навигация по Севморпути начнется в 2023-2024 годах - Чекунков

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Круглогодичный транспортный коридор на основе Севморпути заработает в 2023-2024 годах, сообщил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на полях III Евразийского женского форума.

"Северный морской путь по сути "сшивает" российский север. Стратегической задачей является создание на базе Северного морского пути глобального транспортного коридора. Новым этапом в запуске СМП станет запуск в 2022 году регулярных перевозок, а в 2023-2024 году начнется круглогодичная навигация в высоких широтах", - отметил он.