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Китай удивил США своей гиперзвуковой ракетой, облетевшей Землю по кругу - FT

10:37 17.10.2021 Источник: Интерфакс

Китайская гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный боезаряд, в августе облетела всю планету перед тем как поразить цель, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники, ознакомленные с данными американской разведки.

Как отметили источники газеты, Китай продемонстрировал "передовой космический потенциал, застигнувший разведку Соединенных Штатов врасплох".

По словам источников газеты, знакомых с разведданными, гиперзвуковой планирующий блок лишь на несколько десятков метров отклонился от цели. Однако, как они отметили, "испытание показало, что Китай добился поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия и гораздо дальше продвинулся в этой сфере, чем полагали американские официальные лица". "Мы понятия не имеем, как они это сделали", - заявил один из источников газеты.

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