ПВО сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система ПВО сбила две воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито две воздушные цели на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он в своем телеграм-канале.