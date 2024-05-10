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НОВОСТИ

ПВО сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду

12:30 10.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система ПВО сбила две воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито две воздушные цели на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он в своем телеграм-канале.

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