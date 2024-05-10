В Ереване начались акции протеста и забастовки с требованием отставки Пашиняна
13:00 10.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Акции гражданского неповиновения и забастовки начались в столице Армении, Ереване, с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протесты транслируются в режиме реального времени по местным новостным порталам.
В настоящее время многотысячное шествие во главе с лидером движения «Тавуш во имя родины» архиепископом Багратом подходит к университетам с призывом к студентам присоединиться к их борьбе. Как заявил лидер студенческого совета Ереванского государственного университета Хачик Абаджян, в главном вузе страны прекращен учебный процесс, студенты объявили забастовку и присоединились к шествию оппозиции. В телеграм-каналах, связанных с движением «Тавуш во имя родины» публикуются видео, на которых видно, как протестующие перекрывают улицы столицы.
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