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Медведь убил ночного сторожа в Иркутской области

11:20 18.10.2021 Источник: Газета.Ru

В селе Половино-Черемхово Иркутской области медведь до смерти задрал 45-летнего мужчину, который работал сторожем на сельскохозяйственном предприятии. Об этом пишет «Тайшет-24» со ссылкой на источник. По его данным, изуродованное тело погибшего обнаружил приехавший на ферму мужчина.

Сообщается, что о случившемся уведомили Министерство лесного комплекса региона. Ожидается, что наиболее вероятная мера — отстрел животного.

В обстоятельствах случившегося также разбирается полиция.  Газета.Ru

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