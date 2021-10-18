Медведь убил ночного сторожа в Иркутской области
11:20 18.10.2021 Источник: Газета.Ru
В селе Половино-Черемхово Иркутской области медведь до смерти задрал 45-летнего мужчину, который работал сторожем на сельскохозяйственном предприятии. Об этом пишет «Тайшет-24» со ссылкой на источник. По его данным, изуродованное тело погибшего обнаружил приехавший на ферму мужчина.
Сообщается, что о случившемся уведомили Министерство лесного комплекса региона. Ожидается, что наиболее вероятная мера — отстрел животного.
В обстоятельствах случившегося также разбирается полиция. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:05 18.10.2021
- РФ снимает антиковидный запрет на въезд для семей проживающих в стране иностранцев - МИД
- 11:00 18.10.2021
- Кабмин РФ направит 5 млрд рублей на создание Национального центра физики и математики
- 10:32 18.10.2021
- Россия не заинтересована в существовании разделенной Европы - Песков
- 10:20 18.10.2021
- ВМФ проводит испытания роботов для охоты на диверсантов-ныряльщиков
- 10:05 18.10.2021
- Медведчук в ответ на слова Зеленского заявил, что имеет только украинское гражданство
- 10:00 18.10.2021
- Во Франции рассказали о русском шпионе в министерстве обороны
- 09:32 18.10.2021
- Газовый кризис стал наказанием Европы за высокомерие - Forbes
- 09:20 18.10.2021
- Доходы россиян по итогам 2021 года не восстановятся до докризисного уровня - МЭР
- 09:05 18.10.2021
- В РФ вступили в силу новые правила подключения к сетям для социальной газификации
- 09:00 18.10.2021
- Стоимость нефти Brent на бирже ICE превысила $86 за баррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать