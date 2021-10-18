Медведь убил ночного сторожа в Иркутской области

11:20 Источник: Газета.Ru

В селе Половино-Черемхово Иркутской области медведь до смерти задрал 45-летнего мужчину, который работал сторожем на сельскохозяйственном предприятии. Об этом пишет «Тайшет-24» со ссылкой на источник. По его данным, изуродованное тело погибшего обнаружил приехавший на ферму мужчина.

Сообщается, что о случившемся уведомили Министерство лесного комплекса региона. Ожидается, что наиболее вероятная мера — отстрел животного.

В обстоятельствах случившегося также разбирается полиция. Газета.Ru