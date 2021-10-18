В структуре бедности в РФ семьи с детьми составляют 80%

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семьи с детьми составляют 80% в структуре бедности РФ, основным инструментом борьбы с бедностью должна стать поддержка таких семей. Об этом в понедельник заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"По факту мы на сегодняшний день наблюдаем, что в структуре бедности 80% - это семьи, которые воспитывают детей. Поэтому мы предполагаем, что <...> основным инструментом борьбы с бедностью должна являться комплексная система поддержки семей с детьми, которая даст наибольший эффект", - сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.