За проезд большегрузов по региональным дорогам могут ввести плату
21:20 19.10.2021 Источник: Интерфакс
Введение платы за проезд большегрузов по региональным автодорогам по аналогии с системой "Платон", уже функционирующей на федеральных автотрассах, возможно при должной проработке этого механизма в части обязательств субъектов по содержанию подотчетных дорог, считает глава РСПП Александр Шохин.
"Понятна озабоченность руководителей субъектов Федерации - большегрузы уходят с федеральных трасс на региональные дороги, чтобы избежать платы за использование дорог. В этой связи предложения о введении платы (за проезд большегрузов - ИФ) по региональным дорогам, безусловно, имеет право на существование. Мы хотели бы этот вопрос более детально обсудить", - заявил Шохин в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного стратегии развития транспортной отрасли.
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