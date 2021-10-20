Влести Белоруссии надеются, что ICAO отменит санкции против "Белавиа"

22:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия рассчитывает, что Международная организация гражданской авиации (ICAO, ИКАО) примет решение по отмене санкций в отношении авиакомпании "Белавиа". Об этом заявил в среду директор департамента авиации министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский в эфире телеканала ОНТ.

"Мы надеемся, что эти вопросы будут рассмотрены, наши жалобы приняты во внимание и Совет ICAO примет действенные меры для того, чтобы урегулировать эту ситуацию", - сказал Сикорский. Он напомнил, что Совет ICAO на заседании 13 октября перенес на 25 октября рассмотрение промежуточного отчета о расследовании причин экстренной посадки борта Ryanair в Минске в мае и жалобы белорусской стороны на дискриминационные санкции со стороны Запада.

"Я бы предложил Боррелю (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - прим ТАСС), может быть, ввести санкции против Средиземного моря. Ведь тысячи и тысячи мигрантов прибывают в Европу через Средиземное море", - отметил чиновник. Он подчеркнул, что авиакомпания "Белавиа" точно так же стала "площадкой, через которую люди бегут за лучшей жизнью". "Они не к нам пришли и даже не в Литву и не в Польшу", - заметил Сикорский.