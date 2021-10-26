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Команда «ГАЗ Рейд Спорт» стала победителем IV этапа Чемпионата России по ралли-рейдам

17:42 26.10.2021

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Фото "Группы ГАЗ"
Автомобили ГАЗ, выпускаемые на заводах Олега Дерипаски, стали победителями IV этапа Чемпионата России по ралли-рейдам, который прошел с 21 по 24 октября в Волгоградской области. По итогам гонки команда «ГАЗ Рейд Спорт» завоевала первое место в общем командном зачете.

Экипажи на «ГАЗелях NEXT» стали золотым (Алексей Игнатов и Евгений Павлов) и серебряным (Алексей Мальцев и Александр Русанов) призерами в категории «Рейд Спорт», а также завоевали «бронзу» в категории T1 (Евгений Суховенко и Кирилл Чапаев).

В грузовом зачете Т4 экипажи на внедорожных грузовиках «Садко NEXT» заняли первое (Алексей Хлебов и Александр Филякин) и второе (Михаил Шкляев и Владимир Моисеев) места.

Волгоградская гонка традиционно является одной из самых сложных в российском чемпионате по ралли-рейдам. За четыре гоночных дня спортсмены преодолели более 800 боевых километров по твердым степным дорогам, труднопроходимым пескам Арчединско-Донского песчаного массива и скоростным трассам в районе меловых гор. Из 34 стартовавших экипажей добраться до финиша смогли лишь 22 машины.

«Ралли-рейды интересны тем, что очень сложно предсказать результат, – отметил спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. – Четырехдневная гонка – очень большая нагрузка, важно сохранить машину и верно распределить свои силы. В Волгограде как всегда отлично проявили себя серийные двигатели ЯМЗ-534 и Cummins ISF 2.8, которые установлены на наши спортивные автомобили. В этом сезоне партнером нашей команды стал производитель масел Valvoline, что также позитивно сказалось на ресурсе агрегатов. Они выдерживают запредельные нагрузки ралли, что видно по результатам соревнований».

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