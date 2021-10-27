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Число ипотечных сделок в России в сентябре уменьшилось на 10% - Росреестр

10:32 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество ипотечных сделок, зарегистрированных в России в сентябре, сократилось на 10% в годовом выражении. Результат девяти месяцев показал рост на 24%, следует из статистики Росреестра, которая есть в распоряжении ТАСС.

Согласно информации ведомства, в сентябре текущего года зарегистрировано 314 тыс. ипотек, что на 10% меньше, чем в сентябре прошлого года (349 тыс.).

Общее количество ипотечных сделок, зарегистрированных Росреестром с января по сентябрь 2021 года, составило 2,8 млн. Это на 24% больше по сравнению с данными за девять месяцев прошлого года (2,3 млн).

"Лидерами по регистрации ипотечных сделок за отчетный период являются Московская область (242,6 тыс.), Москва (186,5 тыс.), Краснодарский край (163,7 тыс.), Санкт- Петербург (140,5 тыс.) и Свердловская область (113,4 тыс.)", - отметила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова, чьи слова привела пресс-служба ведомства.

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