Заболеваемость COVID-19 в России растет последние шесть недель - Голикова
20:00 27.10.2021 Источник: Интерфакс
"В Российской Федерации за последние 6 недель, это 37-42-я недели 2021 года, наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По итогам прошедшей 42-й недели показатель заболеваемости составил 172,1 на 100 тыс. населения, это на 13,6% выше, чем на прошлой неделе", - сказала Голикова в ходе совещания с представителями пяти российских регионов по ситуации с распространением COVID-19.
По словам вице-премьера, во всех пяти субъектах, принимавших участие в совещании - Красноярском и Алтайском краях, Свердловской, Томской и Владимирской областях, заболеваемость коронавирусом растет, "хотя пока не превышает российский уровень, но тем не менее тенденция очень тревожная, потому что темпы роста заболеваемости от недели к неделе достаточно высокие". Наибольший рост среди данных регионах наблюдается в Алтайском крае, Томской области и Красноярском крае.
В настоящий момент средний показатель вакцинации граждан старше 60 лет по России составляет 45,7%, отметила Голикова.
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