Упрямство афганского президента Гани привело к падению его правительства - экс-эмиссар США

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Упрямство президента Афганистана Ашрафа Гани и эгоизм элит стали двумя основными факторами, способствовавшими приходу к власти в стране движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом, как сообщило в четверг афганское информационное агентство Аамадж Ньюс, заявил бывший спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"Несмотря на то, что Ашраф Гани был переизбран в результате сфальсифицированных выборов, в которых участвовало небольшое количество афганцев, именно упорство, с которым Гани пытался остаться у власти, а также нежелание афганских сил безопасности и обороны сражаться с талибами и эгоизм афганских элит привели к падению бывшего афганского правительства", - цитирует Халилзада агентство.

По его мнению, более 300 тыс. обученных и оснащенных американцами военнослужащих не смогли противостоять 60 тыс. талибов из-за отсутствия морального духа, а также расцвета коррупции и недостаточного внимания к солдатам на передовой.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.