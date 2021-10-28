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Темпы вакцинации от ковида в РФ существенно возросли - Песков

15:32 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы вакцинации от коронавируса в России существенно выросли за последнее время, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Темпы вакцинации пошли вверх, слава богу. Хочется надеяться, что не ослабнет эта тенденция с завершением режима нерабочих дней. Но сейчас существенно возросли темпы, что хорошо для всех нас", - подчеркнул представитель Кремля.

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