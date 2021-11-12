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НОВОСТИ

В Тюркский совет может войти самопровозглашенное государство турок-киприотов - Эрдоган

16:12 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самопровозглашенная Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) может быть скоро принята в состав Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет). О таком сценарии развития событий объявил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган на открытии VIII саммита стран - членов ССТГ, который проходит в Стамбуле.

"Мы искренне хотим видеть Турецкую республику Северного Кипра среди нас в предстоящий период, тогда [наша организация] еще больше обогатится", - сказал он. Трансляцию ведет телеканал ТРТ.

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