Ученые в США подсчитали, сколько ядерных боеголовок есть у Китая
18:35 17.11.2021 Источник: Интерфакс
"Китай продолжает программу модернизации ядерного оружия, начатую им в 1990-х и 2000-х годах, при этом значительно расширяет ее, разрабатывая и развертывая все больше типов и количества ядерного оружия", - отмечают в своем исследовании американские эксперты.
По их данным, в настоящее время Китай ведет сооружение сотен новых шахтных пусковых установок для баллистических ракет, разместил, по меньшей мере, две бригады новых мобильных комплексов межконтинентальных баллистических ракет (МБР) DF-41, способных нести разделяющуюся головную часть индивидуального наведения. Кроме того, утверждается, что в КНР развернули первые комплексы баллистических ракет средней дальности DF-17, оснащенных гиперзвуковым маневрирующим блоком.
По оценкам американских ученых, "КНР создала арсенал из около 350 ядерных боеголовок для оснащения примерно 280 оперативных баллистических ракет наземного базирования, 72 баллистических ракет подводных лодок и 20 авиационных бомб свободного падения".
НОВОСТИ
- 19:10 17.11.2021
- Британский F-35 упал в море после взлета с авианосца
- 18:35 17.11.2021
- Ученые в США подсчитали, сколько ядерных боеголовок есть у Китая
- 16:32 17.11.2021
- Китай наращивает потенциал, позволяющий нанести удар первым, считает американский генерал
- 15:12 17.11.2021
- В Швеции поддержали создание военно-тренировочной базы на Украине
- 13:32 17.11.2021
- Украинские силовики провели учения у границы с Крымом
- 09:05 17.11.2021
- Британия и Украина не хотят быть враждебными к РФ - министры обороны двух стран
- 21:50 16.11.2021
- Белый дом призвал воздержаться от опасных испытаний в космосе
- 20:45 16.11.2021
- В ФРГ обеспокоены российскими испытаниями оружия против спутников
- 17:40 16.11.2021
- В результате атаки ВС Азербайджана есть погибшие и раненые - Минобороны Армении
- 17:12 16.11.2021
- Несколько дивизионов "Искандеров" прибудут в Белоруссию, если понадобится - МО республики
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать