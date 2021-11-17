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Ученые в США подсчитали, сколько ядерных боеголовок есть у Китая

18:35 17.11.2021 Источник: Интерфакс

Китай в настоящее время располагает не менее 350 ядерными боезарядами, следует из новых данных Федерации американских ученых.

"Китай продолжает программу модернизации ядерного оружия, начатую им в 1990-х и 2000-х годах, при этом значительно расширяет ее, разрабатывая и развертывая все больше типов и количества ядерного оружия", - отмечают в своем исследовании американские эксперты.

По их данным, в настоящее время Китай ведет сооружение сотен новых шахтных пусковых установок для баллистических ракет, разместил, по меньшей мере, две бригады новых мобильных комплексов межконтинентальных баллистических ракет (МБР) DF-41, способных нести разделяющуюся головную часть индивидуального наведения. Кроме того, утверждается, что в КНР развернули первые комплексы баллистических ракет средней дальности DF-17, оснащенных гиперзвуковым маневрирующим блоком.

По оценкам американских ученых, "КНР создала арсенал из около 350 ядерных боеголовок для оснащения примерно 280 оперативных баллистических ракет наземного базирования, 72 баллистических ракет подводных лодок и 20 авиационных бомб свободного падения".

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