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Во Владивостоке предложили убрать установленный в городе памятник Солженицыну

10:00 24.11.2021 Источник: Интерфакс

Депутат думы Владивостока от КПРФ Максим Шинкаренко направил запрос городским властям с предложением демонтировать памятник русскому писателю Александру Солженицыну, установленный в 2015 году на Корабельной набережной города.

"Считаю, что установка любых памятников - это вопрос для предварительного обсуждения, принятия во внимание мнения жителей города. Памятник Солженицыну установили без опросов общественного мнения", - сообщил Шинкаренко в среду "Интерфаксу".

Он добавил, что в депутатском запросе отмечает, что в обществе существуют неоднозначные оценки личности Солженицына и его роли в истории государства.

"В ходе своего выступления 9 июля 1975 года Солженицын публично призывал США наращивать ядерный потенциал для превентивного удара по СССР, вне всякого сомнения в случае такого удара город Владивосток был бы одной из первоочередных целей", - говорится в запросе.

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