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Глава ЦРУ не обсуждал "гаванский синдром" с политическими собеседниками в Москве - Песков

13:05 25.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тема "гаванского синдрома" не поднималась в разговорах директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса с президентом России Владимиром Путиным и политическими собеседниками во время его визита в Москву. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя статью американской газеты "Вашингтон пост".

"Эта тема никоим образом не поднималась с политическими собеседниками Бернса здесь в Москве, и с главой государства она не затрагивалась. Что касается содержания разговора Бернса с его коллегами в специальных службах, то мне здесь сказать нечего, это непубличная информация", - сообщил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

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