В Киргизии за последние два дня возросло число попыток подкупа избирателей - секретарь СБ
09:40 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"За последние день-два мы наблюдаем увеличение [числа] попыток подкупа избирателей", - сказал Иманкулов.
По его словам, также были задержаны несколько чиновников, пытавшихся использовать административный ресурс в пользу отдельных кандидатов. "Я призываю людей не продавать голоса за 2-3 тысячи сомов (24-35 долларов)", - продолжил секретарь Совбеза, который одновременно возглавляет республиканский штаб по оказанию содействия в организации и проведении парламентских выборов.
"Никто не имеет права говорить, за кого вы должны голосовать, а за кого нет", - отметил он. По его мнению, прошедшие путем нарушений закона в новый состав парламента депутаты "не смогут хорошо работать" в интересах народа.
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