0
0
49
НОВОСТИ

Экс-спикер Рады Разумков заявил, что вышел из партии Зеленского

15:12 30.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил во вторник, что уже давно написал заявление о выходе из президентской партии "Слуга народа".

"Я уже не член партии "Слуга народа", - заявил Разумков журналистам.

По его словам, заявление о выходе из партии он написал и передал ее руководству около полугода назад. В ответ на замечание журналистов о том, что в "Слуге народа" заявляли, что не могут найти заявление Разумкова о вступлении в партию, он возразил, что в таком случае не смог бы баллотироваться в Верховную раду. При этом на парламентских выборах 2019 года он шел первым номером в списке как председатель этой партии.

Рада 7 октября по инициативе фракции "Слуга народа" отозвала Разумкова с поста спикера. Он занимал эту должность с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года Разумков был главой партии "Слуга народа", прошел в парламент под первым номером ее избирательного списка.

После назначения спикером в соответствии с действующим в Раде регламентом он формально вышел из фракции, но всегда подчеркивал, что считает себя депутатом президентской партии. После освобождения от должности Разумков не стал возвращаться во фракцию "Слуга народа" и сейчас на сайте парламента числится внефракционным депутатом. С момента отставки рейтинг политика вырос в несколько раз. Позже он объявил о создании в Раде межфракционного объединения "Разумная политика".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 30.11.2021
Темпы восстановления мировой экономики под вопросом из-за нового штамма ковида - Путин
0
49
15:00 30.11.2021
Путин не исключил новых мер поддержки граждан, исходя из имеющихся возможностей
0
115
14:57 30.11.2021
Сбер первым в России внедрил виртуальный ситуационный центр
0
116
14:32 30.11.2021
На шахте Листвяжная обнаружены места, где еще продолжается пожар
0
157
14:12 30.11.2021
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки
0
181
14:08 30.11.2021
Сбер повысил ставки по вкладам и запустил новый промовклад
0
197
14:00 30.11.2021
Мишустин назвал приоритетной задачей довести товарооборот РФ и КНР до $200 млрд
0
194
13:32 30.11.2021
Россияне поставили новый рекорд по количеству кредитных карт
0
204
13:20 30.11.2021
Валерий Рашкин подал иск к Госдуме и председателю комиссии Аршбе
0
282
13:05 30.11.2021
В РФ не планируется введение штрафов за отказ от прививки от ковида - Песков
0
247

Возврат к списку