Экс-спикер Рады Разумков заявил, что вышел из партии Зеленского

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил во вторник, что уже давно написал заявление о выходе из президентской партии "Слуга народа".

"Я уже не член партии "Слуга народа", - заявил Разумков журналистам.

По его словам, заявление о выходе из партии он написал и передал ее руководству около полугода назад. В ответ на замечание журналистов о том, что в "Слуге народа" заявляли, что не могут найти заявление Разумкова о вступлении в партию, он возразил, что в таком случае не смог бы баллотироваться в Верховную раду. При этом на парламентских выборах 2019 года он шел первым номером в списке как председатель этой партии.

Рада 7 октября по инициативе фракции "Слуга народа" отозвала Разумкова с поста спикера. Он занимал эту должность с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года Разумков был главой партии "Слуга народа", прошел в парламент под первым номером ее избирательного списка.

После назначения спикером в соответствии с действующим в Раде регламентом он формально вышел из фракции, но всегда подчеркивал, что считает себя депутатом президентской партии. После освобождения от должности Разумков не стал возвращаться во фракцию "Слуга народа" и сейчас на сайте парламента числится внефракционным депутатом. С момента отставки рейтинг политика вырос в несколько раз. Позже он объявил о создании в Раде межфракционного объединения "Разумная политика".