Си Цзиньпин заявил о необходимости "китаизации" религии - СМИ
13:00 06.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости "китаизации" религии в стране и важности сосредоточения религиозной деятельности вокруг Коммунистической партии Китая. Об этом сообщила в понедельник газета "Саут Чайна морнинг пост".
"Китаю следует взять курс на китаизацию религии, а также добиваться централизации верующих и духовенства вокруг партии и правительства", - цитирует издание китайского лидера, выступавшего на государственной конференции по вопросам религии.
Си Цзиньпин подчеркнул, что религиозная деятельность должна осуществляться в рамках закона, и не должна вмешиваться в образовательные, судебные, административные дела и общественную жизнь.
Он также отметил, что духовенство должно "совершенствовать самообразование, проявлять самодисциплину и внимательно следить за общинами".
НОВОСТИ
- 14:00 06.12.2021
- В здании британского парламента найдены следы употребления кокаина и марихуаны
- 13:52 06.12.2021
- Сбер представил SberBox Time — уникальную в своей категории умную медиаколонку 3 в 1
- 13:32 06.12.2021
- ЕС ведет себя как "поджигатель" в ситуации с Украиной - Ле Пен
- 13:20 06.12.2021
- Объем ФНБ в ноябре 2021 года сократился на 58,7 млрд рублей
- 13:05 06.12.2021
- НАТО стояла бы под Смоленском, если бы к власти в Белоруссии пришла оппозиция - Лукашенко
- 13:04 06.12.2021
- Сбер снизил ставку по льготной ипотеке до 5,85%
- 12:32 06.12.2021
- В Австралии построят черный ящик Земли на случай глобальной климатической катастрофы
- 12:20 06.12.2021
- В Москве выявили 3 134 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:05 06.12.2021
- Почти половина россиян одобряют длинные новогодние выходные - опрос
- 12:00 06.12.2021
- В России за сутки выявили 32 136 случаев заражения коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать