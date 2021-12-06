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Си Цзиньпин заявил о необходимости "китаизации" религии - СМИ

13:00 06.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости "китаизации" религии в стране и важности сосредоточения религиозной деятельности вокруг Коммунистической партии Китая. Об этом сообщила в понедельник газета "Саут Чайна морнинг пост".

"Китаю следует взять курс на китаизацию религии, а также добиваться централизации верующих и духовенства вокруг партии и правительства", - цитирует издание китайского лидера, выступавшего на государственной конференции по вопросам религии.

Си Цзиньпин подчеркнул, что религиозная деятельность должна осуществляться в рамках закона, и не должна вмешиваться в образовательные, судебные, административные дела и общественную жизнь.

Он также отметил, что духовенство должно "совершенствовать самообразование, проявлять самодисциплину и внимательно следить за общинами".

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