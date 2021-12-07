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Украине не нужны военные Канады или США для защиты от РФ - министр обороны

11:32 07.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не нуждается в военных контингентах США или Канады для того, чтобы защититься от России, однако украинские войска нуждаются в модернизации имеющихся у них вооружений. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Нам не нужны американские или канадские солдаты, сражающиеся здесь за Украину. Мы будем сражаться сами, но нам необходима модернизация вооружений", - сказал он в показанном в понедельник фрагменте интервью телеканалу Си- эн-эн.

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