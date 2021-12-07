В России впервые с 14 октября выявили менее 32 тыс. заболевших ковидом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 31 096, впервые с 14 октября этот показатель меньше 32 тыс. Общее количество инфицированных увеличилось до 9 864 845, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных во вторник. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,32%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 34 615, до 8 565 091. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 86,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 182 против 1 184 днем ранее, до 283 644. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,88%, следует из данных штаба.