Володин предложил при расчете средней зарплаты бюджетников не учитывать доходы руководства учреждений

17:00 Источник: Интерфакс

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением поменять порядок расчета средней заработной платы в бюджетных учреждениях, чтобы на этом показателе не сказывались зарплаты руководителей.

"Когда речь идет о средней заработной плате по бюджетным учреждениям - больница, школа, можно ли не учитывать в средней заработной плате зарплату руководства - директора, завуча, или главного врача и его заместителя. Это те вопросы, которые, совершенно очевидно, можно решать", - сказал Володин в ходе пленарного заседания во вторник.