До 14 января Сенат США проголосует по инициативе о санкциях против "Северного потока - 2"
20:40 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как поясняет издание, Круз и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) пришли к соответствующему соглашению после нескольких дней переговоров. В рамках сделки Круз согласился перестать блокировать утверждение десятков кандидатур на различные посты в администрации, пытаясь тем самым добиться от исполнительной ветви власти введения новых ограничительных мер против "Северного потока - 2". В результате Сенат в ночь на субботу смог одобрить назначение целого ряда претендентов на различные посты. В частности, как уточняет "Хилл", верхняя палата Конгресса утвердила несколько десятков кандидатур на должности послов США в разных странах.
Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и прилагает активные усилия, направленные на блокирование этого проекта в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Многие эксперты указывают, что США пытаются продавить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает среди прочего возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".
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