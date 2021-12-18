0
0
0
НОВОСТИ

До 14 января Сенат США проголосует по инициативе о санкциях против "Северного потока - 2"

20:40 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские сенаторы достигли договоренности по вопросу о рассмотрении предложенного республиканцем Тедом Крузом (от штата Техас) законопроекта о санкциях в отношении газопровода "Северный поток - 2". Как пишет в субботу газета "Хилл", голосование по данной инициативе должно состояться в верхней палате Конгресса не позднее 14 января следующего года.

Как поясняет издание, Круз и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) пришли к соответствующему соглашению после нескольких дней переговоров. В рамках сделки Круз согласился перестать блокировать утверждение десятков кандидатур на различные посты в администрации, пытаясь тем самым добиться от исполнительной ветви власти введения новых ограничительных мер против "Северного потока - 2". В результате Сенат в ночь на субботу смог одобрить назначение целого ряда претендентов на различные посты. В частности, как уточняет "Хилл", верхняя палата Конгресса утвердила несколько десятков кандидатур на должности послов США в разных странах.

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и прилагает активные усилия, направленные на блокирование этого проекта в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Многие эксперты указывают, что США пытаются продавить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает среди прочего возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 18.12.2021
Приезд посла РФ на инаугурацию главы Приднестровья МИД Молдавии счел недружественным
0
57
20:20 18.12.2021
Представитель талибов, считает, что США должны активно участвовать в восстановлении экономики Афганистана
0
79
19:20 18.12.2021
Шеф Пентагона и новый министр обороны Германии обсудил действия РФ - пресс-секретарь
0
172
19:10 18.12.2021
Из-за распространения омикрон-штамма мэр Лондона объявил чрезвычайное положение
0
174
18:30 18.12.2021
С 20 декабря в Австрию смогут въехать только привитые и переболевшие ковидом
0
199
18:30 18.12.2021
Сдержать инфляцию в РФ позволит расширение списка социально значимых продуктов - эксперт
0
204
18:20 18.12.2021
Потеря аппетита один из симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса - британские ученые
0
224
16:30 18.12.2021
Новая власть, поддержанная Западом, несет вину за кризис в Молдавии - Додон
0
398
16:20 18.12.2021
При угрозе со стороны НАТО Белоруссия готова разместить ядерное оружие - глава МИД
0
434
16:10 18.12.2021
На вооружение Погранслужбы Киргизии поступили беспилотники "Байрактар"
0
335

Возврат к списку