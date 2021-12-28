0
0
152
НОВОСТИ

Число заболеваний COVID-19 за последние пять недель рекордно уменьшилось - Собянин

21:30 28.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается. За последние пять недель заболеваемость снизилась на 13%, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

«Пока у нас пауза, пока ситуация улучшается. Количество заболеваний за последние пять недель рекордно уменьшилось на 13%», — отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

23:00 28.12.2021
Госдеп США назвал даты встреч делегаций РФ с НАТО и ОБСЕ
0
0
22:00 28.12.2021
Количество умерших от COVID-19 в мире превысило 5.4 млн - ВОЗ
0
118
21:00 28.12.2021
Ковидные ограничения власти Москвы если и будут вводить, то точечно - Собянин
0
174
20:30 28.12.2021
Замглавы ФСИН Якунин отправлен президентом РФ в отставку
0
216
20:00 28.12.2021
Финляндия ужесточает "ковидные" правила въезда в страну
0
284
19:05 28.12.2021
Британцы с “омикроном” выписываются из больниц за три дня
0
315
18:45 28.12.2021
Запад оказывает негативное влияние на российскую молодежь - Бастрыкин
0
342
18:25 28.12.2021
Мнение бельгийских экспертов по «омикрону» звучит оптимистично
0
335
18:05 28.12.2021
Власти Польши препятствуют доступу представителей ООН к мигрантам на границе
0
348
17:55 28.12.2021
Пекин обвинил Вашингтон в нарушении международного космического права
0
428

Возврат к списку