Число заболеваний COVID-19 за последние пять недель рекордно уменьшилось - Собянин

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается. За последние пять недель заболеваемость снизилась на 13%, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

«Пока у нас пауза, пока ситуация улучшается. Количество заболеваний за последние пять недель рекордно уменьшилось на 13%», — отметил он.