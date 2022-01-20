НАТО с помощью нового документа пытаются узаконить применение силы в космосе - Захарова
12:00 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Документ НАТО о политике в космосе является попыткой легитимизировать применение силы в космическом пространстве, что противоречит предотвращению гонки вооружения в этой среде. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она обратила внимание на опубликованный 17 января документ под названием "Всеобъемлющая политика НАТО в отношении космоса". По словам Захаровой, он касается приоритетных задач и направлений работы альянса применительно к космическому пространству.
"Налицо очередная попытка легитимизировать применение силы в космосе, что противоречит утвержденной мировым сообществом задаче предотвращения гонки вооружения в космическом пространстве", - подчеркнула представитель российского дипведомства.
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