НАТО с помощью нового документа пытаются узаконить применение силы в космосе - Захарова

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Документ НАТО о политике в космосе является попыткой легитимизировать применение силы в космическом пространстве, что противоречит предотвращению гонки вооружения в этой среде. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на опубликованный 17 января документ под названием "Всеобъемлющая политика НАТО в отношении космоса". По словам Захаровой, он касается приоритетных задач и направлений работы альянса применительно к космическому пространству.

"Налицо очередная попытка легитимизировать применение силы в космосе, что противоречит утвержденной мировым сообществом задаче предотвращения гонки вооружения в космическом пространстве", - подчеркнула представитель российского дипведомства.