В Москве за сутки выявили 15 987 заболевших ковидом, это новый максимум за пандемию
13:20 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 15 987 против 11 557 днем ранее, до 2 140 914, следует из данных, опубликованных в пятницу на портале стопкоронавирус.рф.
В абсолютном выражении прирост числа заболевших обновил максимум с начала пандемии. В относительном он составил 0,75%.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 72 против 70 днем ранее, до 38 226 (1,79% всех заразившихся), следует из данных штаба.
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