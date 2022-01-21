В Москве за сутки выявили 15 987 заболевших ковидом, это новый максимум за пандемию

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 15 987 против 11 557 днем ранее, до 2 140 914, следует из данных, опубликованных в пятницу на портале стопкоронавирус.рф.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших обновил максимум с начала пандемии. В относительном он составил 0,75%.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 72 против 70 днем ранее, до 38 226 (1,79% всех заразившихся), следует из данных штаба.