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Многодетная мать и ее сожитель задержаны на Алтае по делу об издевательствах над детьми

10:00 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многодетная мать и ее сожитель из Шелаболихинского района Алтайского края задержаны по делу о истязаниях над детьми после того, как одного из них без одежды выгнали на мороз в воспитательных целях, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ во вторник.

"Подозреваемые задержаны, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования дела следователи установили факты систематического истязания и братьев мальчика: детей шести и полутора лет. "Семья состоит на учете как находящаяся в социально-опасном положении. Мать детей и сожитель ранее привлекались к административной и уголовной ответственности", - подчеркивается в пресс-релизе.

В понедельник в Алтайском крае возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем) после того, как родители пятилетнего ребенка в одном из сел выгнали его на мороз без одежды и обуви в воспитательных целях. Видео с ребенком, стоящим без одежды и босиком на морозе, появилось в соцсетях, после чего была начата доследственная проверка. В настоящее время все трое детей изъяты из семьи. Также проводится проверка в отношении органов системы профилактики, в ходе которой предстоит дать юридическую оценку сотрудникам на предмет халатности.

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