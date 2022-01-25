Подмосковные Мытищи навестило стадо голодных кабанов
11:05 25.01.2022 Источник: Газета.Ru
Стая голодных кабанов появилась на улицах подмосковного города Мытищи. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
Канал опубликовал видео с кабанами, которое сняли жители микрорайона Дружба. На кадрах животные не проявляют агрессии — держатся на отдалении в ожидании угощений.
По словам очевидцев, стая насчитывает порядка 20 особей.
Ранее в Новгородской области несколько стай волков вышли из леса к населенным пунктам. По данным местных властей, причиной появления хищников стало снижение поголовья кабанов из-за эпидемии африканской чумы свиней, а также снижение популяции бобров. Газета.Ru
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