Путин и президент Кубы не обсуждали размещение военных баз и усиление ВТС - Песков
14:12 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель не обсуждали в телефонном разговоре вопрос усиления военно-технического сотрудничества (ВТС) двух стран и размещения военных баз. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, стоит ли понимать, что за формулировкой сообщения пресс-службы президента РФ об обсуждении вопросов "дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания" стоят темы углубления ВТС и размещения российских военных баз.
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