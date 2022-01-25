Путин и президент Кубы не обсуждали размещение военных баз и усиление ВТС - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель не обсуждали в телефонном разговоре вопрос усиления военно-технического сотрудничества (ВТС) двух стран и размещения военных баз. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, стоит ли понимать, что за формулировкой сообщения пресс-службы президента РФ об обсуждении вопросов "дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания" стоят темы углубления ВТС и размещения российских военных баз.