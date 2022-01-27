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НОВОСТИ

США не выполняют обязательства, взятые на себя Байденом в беседе с Си Цзиньпином - МИД КНР

11:32 27.01.2022 Источник: Интерфакс

Важнейшей задачей для Китая и Соединенных Штатов является реализация консенсуса, достигнутого председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом на видеовстрече в ноябре прошлого года, однако американская сторона свои обязательства не выполняет, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Президент Байден (...) заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к "новой холодной войне", не стремятся изменить китайскую систему, не стремятся противостоять Китаю путем укрепления союзов, не поддерживают "независимость Тайваня" и не намерены конфликтовать с Китаем(...). Но мир видит, что направление политики США в отношении Китая существенно не изменилось, и заявление президента Байдена не было по-настоящему реализовано. Американская сторона в отношении Китая продолжает выступать с ложными обвинениями и совершать поступки. Это вызвало новые потрясения в отношениях между двумя странами", - сказал китайский министр в ходе телефонной беседы с госсекретарем СЩА Энтони Блинкеном.

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