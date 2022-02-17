Великобритания намерена отменить программу "золотых виз" - FT

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания готовится отменить режим так называемых золотых виз в течение нескольких недель на фоне призывов остановить приток "грязных денег" в страну. Об этом пишет в среду газета Financial Times со ссылкой на источники.

В окружении министра внутренних дел Прити Пател заявили, что она стремится отменить данный режим из-за опасений, что существующая система может быть использована теми, кто занимается отмыванием незаконных средств. "Эти визы для инвесторов первого уровня были позолоченным приглашением для отмывания денег в Великобритании", - считает Крис Брайант, депутат от Лейбористской партии, который входит в специальный комитет по иностранным делам Палаты общин.

В 2018 году бывший министр внутренних дел Эмбер Радд попросила чиновников пересмотреть основания, на которых более 700 богатых россиян получили разрешение поселиться в Великобритании в соответствии с этой схемой. После нескольких лет задержки правительство обязалось опубликовать свои выводы до апреля.

В британском министерстве внутренних дел подчеркнули: "Мы реформировали визовый маршрут уровня 1 в 2015 и в 2019 годах для борьбы с грязными деньгами, и мы не исключали внесения дальнейших изменений".

С 2019 года соискателям британской визы инвестора категории Tier 1 необходимо было подтвердить, что они по крайней мере два года распоряжаются средствами объемом более 2 млн ($2,71 млн). К тому же претенденты на так называемые золотые визы, которые впоследствии дают право на получение постоянного вида на жительство, а затем и британского паспорта по упрощенной процедуре, должны вкладывать средства в развитие британского бизнеса. При этом инвестирующие в ценные бумаги такую визу получить не смогут.