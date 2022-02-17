Зеленский хочет, чтобы Россиия и США письменно гарантировали Украине безопасность

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить Киеву систему гарантий, которая не уступала бы той, которую предлагают государствам — членам НАТО.

«Для нас там есть позиция „открытых дверей“. Но на этом пути большое расстояние — годы и месяцы, особенно если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО», — сказал он в опубликованном в четверг интервью агентству РБК-Украина. По словам Зеленского, для Украины «это сегодня единственная альтернатива нынешней ситуации, когда она защищает себя сама».

Украинский лидер также заявил о необходимости принять «глобальный документ по безопасности» с гарантиями для Украины, который бы подписали РФ и США. «Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор», — пояснил он.