Зеленский хочет, чтобы Россиия и США письменно гарантировали Украине безопасность
19:40 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Для нас там есть позиция „открытых дверей“. Но на этом пути большое расстояние — годы и месяцы, особенно если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО», — сказал он в опубликованном в четверг интервью агентству РБК-Украина. По словам Зеленского, для Украины «это сегодня единственная альтернатива нынешней ситуации, когда она защищает себя сама».
Украинский лидер также заявил о необходимости принять «глобальный документ по безопасности» с гарантиями для Украины, который бы подписали РФ и США. «Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор», — пояснил он.
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